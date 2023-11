Zełenski może stracić władzę? Były przyjaciel rzucił mu rękawice. Chce pokoju z Rosją

Wołodymyr Zełenski będzie miał konkurenta w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Swą kandydaturę ogłosił Ołeksij Arestowycz, który do niedawna był doradcą Zełenskiego. Co istotne, polityk chce doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją i rozpoczęcia rozmów pokojowych.

- Mamy impas w wojnie. Ani Rosja nie może zająć znacznych części terytorium, ani my nie możemy ich odzyskać. […] Bezsensowne zabijanie się nawzajem, bez prób osiągnięcia istotnych rezultatów, nie jest potrzebne ani Ukraińcom, ani Rosjanom. Ludzie zaczynają to rozumieć - powiedział Arestowicz, cytowany przez TCN Ukraina.

Ołeksij Arestowycz chce zostać prezydentem Ukrainy

- Myślę, że musimy się pogodzić. Podejść do rozmów pokojowych, ustabilizować sytuację, ale te negocjacje muszą być uczciwe i parytetowe - dodał. Słowa Arestowicza to reakcja na wypowiedź dowódcy ukraińskiej armii generała Wałerija Załużnego, który w rozmowie z "The Economist" powiedział, że wojna z Rosją "znalazła się w impasie".

Zgodnie z prawem wybory w Ukrainie nie mogą odbyć się w czasie trwania stanu wojennego, ale Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że wybory prezydenckie zostaną zorganizowane wiosną 2024 roku, a on sam zamierza w nich wystartować. Ołeksij Arestowycz zapowiedział swój start 1 listopada.

Arestowicz złożył rezygnację z funkcji doradcy prezydenta na początku stycznia 2023 roku. Stało się tak po tym, jak jego słowa o ataku na blok mieszkalny w Dnieprze wzbudziły gwałtowną reakcję w Ukrainie.

Źródło: Radio ZET/ Interfax Ukraina/ Biełsat