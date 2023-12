Zełenski nie pudruje swojej sytuacji. "Mamy nowy etap wojny. Nie wystarcza nam mocy"

Ukraina od czerwca kontynuuje kontrofensywę na południu i wschodzie kraju, aby odzyskać okupowane przez Rosję tereny. Po upływie prawie pół roku jej rezultaty nie są tak spektakularne, jak w przypadku podobnej kontrofensywy pod koniec 2022 roku.

- Mamy nowy etap wojny i to jest fakt. Ogólnie zima jest nową fazą wojny – oświadczył Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją AP. Prezydent dodał, że armia ukraińska nie zamierza się poddawać, jednak w tej chwili nie osiągnęła rezultatów, których by sobie życzył.

Wołodymyr Zełenski ocenił kontrofensywę Ukrainy. Nie były to słowa pochwały

- Nie wycofujemy się i jestem z tego zadowolony. Walczymy z drugą armią świata i jestem z tego zadowolony. Tracimy ludzi i z tego nie jestem zadowolony. Nie otrzymaliśmy uzbrojenia, które chcieliśmy dostać, i też nie mogę być z tego zadowolony, ale i nie mogę na to narzekać – podkreślił.

- Nie wystarcza nam mocy, by szybciej dostać to, czego chcemy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się poddać, że powinniśmy skapitulować. Wierzymy w swoje działania. Walczymy o to, co do nas należy – oświadczył Zełenski.

Wyzwolenie okupowanych od niemal dziesięciu lat terytoriów obwodu donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy będzie trudne ze względu na mentalność mieszkańców tego regionu i toczące się tam walki. Wyzwolenie Krymu będzie łatwiejsze – ocenił w czwartek Zełenski.

- Może się wydarzyć tak, że odzyskamy te terytoria wcześniej, niż (odzyskamy) tych ludzi. Jeśli mówimy, na przykład, o Donbasie, to ludzie żyją tam dziesięć lat (…). Oni żyją w innej przestrzeni. I to jest długi proces – powiedział podczas rozmowy ze studentami w Mikołajowie.

Źródło: Radio ZET/PAP/AP