Zełenski straci władzę w Ukrainie? Jego poważny konkurent ruszył do ataku

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko coraz ostrzej krytykuje Wołodymyra Zełenskiego. Jednym z powodów są ustalenia szczytu NATO w Wilnie, które rozczarowały Ukraińców. Serhij Rachmanin, kiedyś jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Ukrainie, a obecnie deputowany partii Głos, w rozmowie z Wirtualną Polską zgadza się, że szczyt NATO "mógł zaniepokoić Poroszenkę, a nawet oburzyć".

- Co więcej, nie jest osamotniony w swojej opinii. Jeśli posłuchamy zagranicznych polityków, takich jak były ambasador USA przy NATO Kurt Walker czy były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, zobaczymy, że ich punkt widzenia niewiele różni się od punktu widzenia Poroszenki - przekonywał Rachmanin.

Rachmanin: wojna nie zbliżyła do siebie Zełenskiego i Poroszenki

Dziennikarka WP zwróciła uwagę, że Boris Johnson jednak nie uderza bezpośrednio w Zełenskiego, jak Poroszenko, który ponadto obiecuje, że “naprawi błędy” obecnego prezydenta. - Nie jestem sędzią, prokuratorem ani prawnikiem żadnej ze stron. Ale moim zdaniem Poroszenko i jego partia Europejska Solidarność byli bardzo powściągliwi w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji. Unikali ostrych wypowiedzi i wielokrotnie podkreślali potrzebę współpracy między rządem a opozycją. Do konstruktywnej współpracy jednak nie doszło - odparł Rachmanin.

Były dziennikarz, a obecnie polityk dodał, że rosyjska inwazja maksymalnie zjednoczyła ukraińską scenę polityczną, “ale nawet brutalna wojna nie zbliżyła do siebie Zełenskiego i Poroszenki”. - Prawdopodobnie stare żale były zbyt bolesne - zaznaczył.

Rachmanin podtrzymał swoją opinię, że po wojnie krajobraz polityczny w Ukrainie całkowicie się zmieni, zastrzegł jednak, że “nikt nie wie, kiedy wojna się zakończy”. - Polityka to proces. Będzie zapotrzebowanie na nowe twarze, ale to nie oznacza, że wszystkie partie istniejące w dniu zakończenia wojny natychmiast stracą wpływy. Obecnie szanse Poroszenki na powrót do władzy są bardzo niewielkie, ale nie oznacza to, że jego partia i on sam nieuchronnie znikną z polityki - uważa rozmówca WP.pl.

"Partię Sługa Narodu czeka poważna czystka w szeregach"

Rachmanin, który przed wojną krytykował Zełenskiego, powiedział, że “nie cofnąłby ani jednego słowa" na temat prezydenta Ukrainy. - Moim zdaniem działania prezydenta przed inwazją nie zawsze były logiczne i wyważone. Podejmował sprzeczne decyzje, które doprowadziły do chaosu kadrowego i zarządczego we władzach wykonawczych. Stworzyło to wrażenie, że rząd na Ukrainie jest słaby, a sam Zełenski nie jest autorytetem. Mogło to mieć wpływ na decyzję Putina o inwazji w 2022 roku - ocenił polityk. I dodał: Czy jest teraz za co krytykować Zełenskiego? Nie jest on nieomylny. Ale moim zdaniem w czasie wojny zwierzchnik sił zbrojnych powinien być krytykowany tylko za te błędy, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu. Jak dotąd nie dał on żadnego powodu, by mówić o takich błędach.

Dziennikarka przypomniała, że partia prezydenta Sługa Narodu po serii afer korupcyjnych notuje słabsze wyniki w sondażach. - Od 2019 roku twierdzę, że partia Sługa Narodu opiera się prawie wyłącznie na wpływach i autorytecie Wołodymyra Zełenskiego. Myślę, że przed następną kampanią czeka ich poważna czystka w szeregach. Przyszła lista wyborcza prawdopodobnie będzie się znacznie różnić od poprzedniej. Zakładam, że nastąpi zmiana nazwy - zaznaczył Rachmanin.

