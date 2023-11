Złowroga zapowiedź Putina. Mówi o sojuszu. "Nowoczesna i obiecująca broń"

Prezydent Władimir Putin podczas spotkania w Moskwie z czołowym chińskim generałem, który jest bliskim sojusznikiem prezydenta Xi Jinpinga, pochwalił w środę – jak to określił – ważną „zaawansowaną technologicznie” współpracę wojskową Rosji z Chinami.

Putin chwali "zaawansowaną" współpracę wojskową Rosji i Chin

- Mam na myśli także nowoczesną i obiecującą broń, która z pewnością zapewni bezpieczeństwo strategiczne zarówno Rosji, jak i Chińskiej Republice Ludowej - powiedział Putin.

Przywódca Rosji stwierdził, że kooperacja wojskowa Pekinu i Moskwy jest coraz ważniejsza, ale nie zamierzają one tworzyć sojuszu podobnego do sojuszy zimnowojennych. Putin oskarżył też NATO, że próbuje "wyjść poza granice geograficzne swojej działalności".

Jak przypomina agencja AFP, kraje G7 wezwały w środę Pekin, by nie pomagał Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Dwustronna współpraca wojskowa, o której mówił Putin, postrzegana jest przez Zachód jako sygnał ostrzegawczy. Nie chcą one, by Chiny - które nie potępiły agresji Moskwy przeciw Ukrainie - udzielały Rosji wsparcia w tej wojnie - dodaje AFP.

"Możliwy atak Rosji na kolejne państwo"

Naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych przekazał w poniedziałek rządowi w Sztokholmie, że możliwy jest atak zbrojny Rosji na kolejne państwo. Chodzi o dokument, który ma być podstawą decyzji władz Szwecji dotyczących nakładów na wojsko, a także polityki obronnej w latach 2025-35, czyli już po akcesji państwa do NATO.

- Musimy znacznie wzmocnić obronę powietrzną - wynika z zaleceń naczelnego dowódcy szwedzkich sił zbrojnych, przekazanych władzom. - Chociaż straty Rosji po inwazji na Ukrainę uważa się za duże, to część rosyjskiej armii jest dotknięta wojną w mniejszym stopniu. Rosjanie wciąż dysponują m.in. dużą częścią marynarki wojennej, sił powietrznych oraz strategicznymi siłami jądrowymi - podkreślił generał Micael Byden.

