Polka szukała Anastazji na Kos. Teraz mówi, co ją zdziwiło

27-letnia Anastazja Rubińska zaginęła 11 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W sobotę 17 czerwca odnaleziono jej telefon komórkowy. Był porzucony w Marmari, w pobliżu domu 32-latka z Bangladeszu, który został zatrzymany przez policję w związku z zaginięciem Polki. Dzień później znaleziono nagie ciało 27-latki. "Gazeta Wrocławska" dotarła do Polaków mieszkających na co dzień na Kos, którzy zaangażowali się w akcję poszukiwawczą. – Na terenie słonego jeziora Alikes drony latały przez cały dzień, a psy tropiły tereny i podejrzane miejsca. Poszukiwania trwały w całym Marmari. Jeździliśmy po okolicach w celu poszukiwań, widzieliśmy strażaków, policję, wolontariuszy i telewizję – relacjonuje Polka.

Kobieta zwraca uwagę na telefon Anastazji, który znaleziono po kilku dniach poszukiwań, a według greckich mediów jest "kluczem do wyjaśnienia sprawy zaginięcia i morderstwa 27-latki". – To też jest dziwne, ponieważ sprawdzano to miejsce kilkukrotnie wcześniej, więc albo telefon tam był, a nikt go nie znalazł, albo został podrzucony. Sąsiad tego 32-letniego obywatela Bangladeszu zeznał, że ten 2 dni po zaginięciu dziewczyny biegł w panice w nocy i był cały w trawie – dodaje.

Kolejna rozmówczyni "Gazety Wrocławskiej" zapewnia, że Kos to bezpieczna wyspa. – Znam dziewczyny z Polski, które mieszkają tu po 20 lat i mówią, że coś takiego nigdy nie miało miejsca – mówi. Twierdzi jednak, że od imigrantów Grecy trzymają się z daleka. – Okoliczni mieszkańcy się ich boją. [...] Szczególnie kobiety. Więc jak piękna dziewczyna wchodzi z nimi w dialog, dla nich to jak «okazja». Dla nas, cywilizowanych ludzi, brzmi to barbarzyńsko, ale oni właśnie tak postępują – tłumaczy.

Zabójstwo 27-letniej Anastazji w Grecji

Główny podejrzany, 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, usłyszał zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą niezdolną do stawiania oporu. Był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem. Banglijczyk twierdzi do tej pory, że jest niewinny. Przyznał jedynie, że odbył z kobietą stosunek seksualny, na który, według jego słów, wyraziła zgodę. Mężczyzna złoży w środę zeznania – zapowiedział sąd, na który powołuje się portal greckiego dziennika "Kathimerini". Sekcja zwłok potwierdziła, że 27-letnia Polka została zamordowana przez uduszenie.

Polskie władze wszczęły własne śledztwo w sprawie zabójstwa Anastazji. Sprawą ma zająć się prokuratura we Wrocławiu, rodzinnym mieście kobiety. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie ubiegać się o ekstradycję głównego podejrzanego do naszego kraju i stwierdził, że napastnik musi ponieść dotkliwe konsekwencje. Portal Ethnos przekazał, że matka i partner Anastazji dostali od policji pozwolenie na opuszczenie Grecji, jednak poproszono ich o pozostanie do dyspozycji na żądanie władz.

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska