Poszukiwania 2-letniego chłopca. Policjanci zakładają najgorsze

Dwuletni Émile z Francji wciąż się nie odnalazł. Rodzina chłopca nadal ma nadzieję, że wróci do domu cały i zdrowy. Tego optymizmu nie podziela jednak tamtejsza policja. Służby poinformowały, że poszukiwania dziecka zostały wznowione - tym razem skupiają się jednak na odnalezieniu ciała.

Drony i psy tropiące. Policjanci stracili nadzieję?

Portal connexionfrance.com donosi, że funkcjonariusze wspomagani przez drony i psy tropiące specjalizujące się w poszukiwaniu ludzkich szczątek znów pojawili się w okolicy wioski Le Haut Vernet, gdzie 8 lipca zaginął Émile.

Francuska stacja telewizyjna BFMTV, cytując policyjne źródło podaje, że "wykorzystanie psów tropiących polega na sprawdzeniu, czy w wiosce lub okolicy nie ma ciała. "Ich użycie w pierwszych dniach było nieuzasadnione, ponieważ mieliśmy nadzieję na odnalezienie chłopca żywego" - dodano.

"Musiała w tym uczestniczyć osoba dorosła"

Po tajemniczym zaginięciu dwulatka mnożą się spekulację dotyczące tego, co mogło spotkać chłopca. Burmistrz regionu François Balique stwierdził, że w sprawę zamieszane są osoby trzecie. - W tym musiała uczestniczyć osoba dorosła. Może to był kierowca, który jechał zbyt szybko i doprowadził do wypadku, po czym wpadł w panikę - powiedział.

- Jestem pewien, że ciała chłopca nie ma w gminie. Wszystko przewróciliśmy do góry nogami. Musiał zostać stąd zabrany. Jestem pewien, że udział w tym miała osoba dorosła. Niezależnie od tego, czy chłopiec żyje, czy nie - ocenił.

Francja. Zaginięcie Émile'a. Widziano, jak spacerował po wsi

Przypomnijmy, że 2-letni Émile zaginął 8 lipca. Chłopiec, będąc pod opieką dziadków wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Przez kilka dni trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, w których uczestniczyły helikoptery wyposażone w kamery na podczerwień.

W końcu prokuratura zdecydowała o odwołaniu poszukiwań, by przeanalizować wszystkie zebrane do tej pory materiały. Przesłanką do takiej decyzji był też wiek chłopca, jego kondycja i brak dostępu do wody i pożywienia.

Jak do tej pory jedyną poszlaką są zeznania mieszkańców, którzy widzieli dwulatka spacerującego jedną z uliczek. Niestety, nie pomogło to śledczym w odnalezieniu dziecka. Jego los wciąż pozostaje tajemnicą.

RadioZET.pl/BFMTV/connexionfrance.com