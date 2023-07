Pracownik szpitala brutalnie zgwałcił 17-latkę. Dziewczyna była po operacji nowotworu

42-letni Tuncay Y. zgwałcił 17-letnią pacjentkę w klinice w Offenbach w czerwcu 2021 roku. Mężczyzna był pracownikiem tej placówki medycznej i odpowiadał za przewożenie pacjentów na salę operacyjną i z powrotem.

Poszkodowana dziewczyna chorowała na raka piersi i dochodziła do siebie po operacji guza. Mężczyzna wszedł do jej sali i wykorzystał bezradność oraz osłabienie młodej pacjentki po zabiegu. Jak opisuje RTL, akt przemocy seksualnej trwał ponad godzinę. Mimo że nastolatka płakała i żądała, by przestał, mężczyzna kontynuował gwałt. Na szyi 17-latki znaleziono ślady nasienia, które były dowodem w sprawie. Napastnik nie tylko dwukrotnie zgwałcił dziewczynę w usta, ale również pobił ją i dusił.

Niemcy. 42-letni pracownik kliniki skazany za gwałt na 17-latce

Sąd Okręgowy w Darmstad w poniedziałek skazał Tuncaya Y. na pięć lat i trzy miesiące więzienia. Adwokat pokrzywdzonej Frederike Vilmar powiedziała RTL, że to zbyt łagodny wyrok. - Uważam te brutalne gwałty - z duszeniem i biciem – za szczególnie haniebne - stwierdziła prawniczka.

Głównym świadkiem była pacjentka po operacji jamy brzusznej. Kobieta przyznała, że mgliście pamięta napaść, bo wciąż działała na nią narkoza. Ponadto Tuncay Y. zabrał jej telefon i kazał się odwrócić.

42-latek początkowo zaprzeczał zarzutom. Twierdził, że między nim a dziewczyną “była chemia”, a 17-latka “była otwarta na wszystko”. Przekonywał, że chciała się z nim spotkać prywatnie, ale sędzia nie dał temu wiary.

Sąd uznał, że sprawca miał “całkowicie błędną ocenę” sytuacji, ponieważ pacjentka była dla niego jedynie uprzejma. Uwzględniono natomiast okoliczność łagodzącą, ponieważ według sądu Tuncay Y. nie zaplanował napaści, nie był też wcześniej karany.

RadioZET.pl/RTL/Oe24.at