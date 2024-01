Premier Orban złożył ważną deklarację. "Przy pierwszej możliwej okazji"

W środę premier Węgier Viktor Orban rozmawiał telefonicznie z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO. Wiemy, że tematem dyskusji była sytuacji Szwecji i ratyfikowanie jej wniosku o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego - z decyzją węgierski rząd czeka od lata 2022 roku.

Ważna deklaracja Orbana. Zielone światło dla Szwecji

"Właśnie skończyłem rozmowę telefoniczną z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Powtórzyłem, że rząd węgierski popiera członkostwo Szwecji w NATO. Podkreśliłem również, że będziemy w dalszym ciągu nalegać, aby Węgierskie Zgromadzenie Narodowe głosowało za przystąpieniem Szwecji i zakończyło ratyfikację przy pierwszej możliwej okazji" - napisał na swoim profilu na X Victor Orban.

Należy zaznaczyć, że dołączenie Szwecji do Sojuszu wymaga wyrażenia zgody przez wszystkie państwa członkowskie. We wtorek informowaliśmy, że decyzję w tej sprawie podjął turecki parlament. Co za tym idzie, Węgry są na ten moment jedynym państwem, które nie ratyfikowało szwedzkiego wniosku.

Do wtorkowej decyzji Turcji odniosła się węgierska prezydentka. Na platformie X napisała: "Turcja ratyfikowała przystąpienie Szwecji do NATO. Teraz nasza kolej. Wzywam do negocjacji pomiędzy premierami Węgier i Szwecji. Moje stanowisko jest takie samo jak poprzednio: Jeśli chodzi o członkostwo Szwecji, jest więcej zalet niż wad" - napisała.

