Przez trzy dekady ukrywał śmierć matki. "Największe oszustwo w historii"

To, czego dopuścił się 65-letni Felix Zampach z Kalifornii opisywane jest w mediach jako "największe i najdłużej trwające oszustwo tego rodzaju w dystrykcie". Mężczyzna przez ponad trzy dekady zatajał śmierć matki, żeby wyłudzać pieniądze.

Przez 30 lat podszywał się pod swoją matkę. Zarobił setki tysięcy

"Daily Mail" podaje, że kobieta zmarła w 1990 roku w Japonii. Od tego czasu syn fałszował jej podpisy na wnioskach o świadczenie i zeznaniach podatkowych. Posiadał też dostęp do jej konta bankowego, na które wpływała renta.

Amerykański Departament Sprawiedliwości wpadł na jego trop, a Zampach został zatrzymany i oskarżony o oszustwa. Mężczyzna przyznał się do podszywania się pod swoją matkę. Służby ustaliły, że łącznie wyłudził ponad 850 tys. dolarów. Jego adwokat powiedział w sądzie, że Felix Zampach "bardzo żałuje swoich czynów". - Przyjął pełną odpowiedzialność i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby naprawić to, co się stało - dodał.

25 lat więzienia i ogromna grzywna

Pieniądze wykorzystał na spłatę kredytu hipotecznego, który ostatecznie będzie musiał oddać rządowi w ramach karnej konfiskaty. - Sądzimy, że jest to najdłużej trwające i największe oszustwo tego rodzaju w historii tego dystryktu - powiedział prokurator Randy Grossman.

- Oskarżony nie tylko wykorzystywał czeki wysyłane pocztą do jego zmarłej matki. To było skomplikowane oszustwo trwające ponad trzy dekady, które wymagało zaplanowanych działań, by utrzymać ten podstęp - dodał.

Teraz nieuczciwemu mężczyźnie grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Felix Zampach będzie musiał też zapłacić ponad 750 tys. dolarów grzywny za pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa związane z Ubezpieczenia Społecznymi.

RadioZET.pl/"Daily Mail"