Rozpędzony samochód wjechał w namiot. W środku było niemowlę

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się na polu namiotowym w Wielkiej Brytanii. Według policyjnego komunikatu kierowca niebieskiego forda stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i wjechał w namiot, w którym wypoczywała rodzina z dzieckiem.

Sprawę wypadku bada policja, a obecnie nie wiadomo zbyt wiele na temat jego przyczyn i okoliczności. Z nieoficjalnych doniesień, które możemy znaleźć w zagranicznych mediach wynika, że mogła do niego doprowadzić prędkość. The Mirror informuje, że samochód miał przekroczyć dozwolona prędkość niemal trzykrotnie.

Rozpędzony samochód wjechał w namiot. Było tam niemowlę

Najbardziej przerażający w całym zajściu jest fakt, że w namiocie, który staranował samochód było małe dziecko. Z relacji świadków wynika, że to, że chłopiec wyszedł z całej sytuacji bez szwanku to prawdziwy cud. - Mogło być dużo gorzej, a jedynym powodem, dla którego dziecko żyje jest to, że było w łóżeczku - powiedział właściciel kempingu.

Wiadomo też, że w wypadku rannych zostało w sumie sześć osób - wliczając w to pasażerów forda. Wiadomo, że dwie z nich są w poważnym stanie i przebywają w szpitalu. Służby zapewniają, że nie są to obrażenia zagrażające życiu.

RadioZET.pl/The Mirror