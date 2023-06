Rutkowski ma swoją teorię po śmierci Anastazji. "Dziewczyna pokłóciła się z chłopakiem"

Anastazja Rubińska zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Zwłoki odkryto około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki.

Rutkowski o śmierci Anastazji. "Nikt jej siłą na motocykl nie wsadził"

Sprawa porusza ludzi na greckiej wyspie oraz w Polsce. Głos zabrał także detektyw Krzysztof Rutkowski, który przebywa obecnie w Grecji. - Anastazja była półnaga, zawinięta w prześcieradło, następnie w worek foliowy. Ciało rozkładało się bardzo szybko. Ukrycia ciała mogły dokonać więcej niż jedna osoba, gdyż ciężar ciała podwaja się po śmierci. Anastazja ważyła ponad 50 kg, w tym przypadku musiały dwie osoby dokonać ukrycia ciała — mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Zobacz także: Bliscy Anastazji zabrali głos ws. jej chłopaka. “To nie ma sensu”

Przeprowadzona w poniedziałek późnym wieczorem na wyspie Rodos sekcja zwłok potwierdziła śmierć przez uduszenie. Lekarze podkreślili jednak, że ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, co znacznie utrudniało badania. Głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa jest 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, który konsekwentnie nie przyznaje się do winy.

- W pierwszej fazie mężczyzna ten miał zarzut porwania, jednak dla mnie ten zarzut był na tzw. przetrzymanie czynności procesowych, ponieważ Anastazja dobrowolnie wsiadła na jego motocykl. [...] Trudno mówić o jakimkolwiek porwaniu. [...] Nikt jej siłą na motocykl nie wsadził - powiedział Rutkowski. Detektyw zastanawiał się także, co mogło zdarzyć tuż przed śmiercią 27-latki. - Mężczyzna mógł [...] udusić Anastazję, gdy opierała się kontaktowi seksualnemu. Nie możemy też wykluczyć, że pośmiertnie została zgwałcona. Krąg osób podejrzanych jest coraz większy - ocenił.

Zdaniem detektywa "wątpliwe są zeznania chłopaka dziewczyny, który nie potwierdzał prawdziwych faktów, które miały miejsce w dniu zaginięcia Anastazji". Rutkowski odniósł się też do SMS-ów, który miały zostać wykasowane przez jej partnera. - Dziewczyna pokłóciła się z chłopakiem. Pojawiły się nowe wiadomości, które zostały rzekomo wykasowane przez chłopaka, ale są to informacje, które docierają z drugiego źródła. Priorytetem jest teraz postawienie zarzutów osobie, która doprowadziła do śmierci Anastazji - podsumował.

Rutkowski przestrzegł też młode osoby, by zachowywały się z rozwagą podczas wyjazdów. - Myślę, że coś wymknęło się spod kontroli i Anastazja została pozbawiona życia - stwierdził.

RadioZET.pl/"Super Express"/PAP