Rybak zobaczył wrak samochodu. W środku była czteroosobowa rodzina

Amerykańskie media donoszą o tragicznym wypadku rodziny ze stanu Idaho. "New York Post" podaje, że ojciec, Calvin Miller i troje jego dzieci w wieku od 8 do 17 lat zginęło, gdy wybrali się do hospicjum, gdzie przebywał dziadek Dakoty, Jacka i Delilaha.

Tragedia w USA. Czteroosobowa rodzina zginęła w wypadku

Samochodem kierował 17-letnia Dakota, jak podaje lokalna policja, nastolatka najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą przez zmęczenie. Wystarczyła chwila, by samochód zjechał z drogi i spadł z 10-metrowego klifu, wprost do rzeki Salmon.

"Kobieta zjechała z autostrady, uderzyła w duży stos kamieni, w wyniku czego samochód wybił się w powietrze i runął z klifu do góry kołami" - czytamy w oficjalnym raporcie lokalnej policji.

Roztrzaskany samochód zauważył rybak, który powiadomił o wszystkim policję. Śledczy twierdzą, że czteroosobowa rodzina najpewniej utonęła. - Nasza rodzina jest zrozpaczona tą wiadomością. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że nie wchodzą przez drzwi po szkole - powiedziała Blair, matka dzieci.

RadioZET.pl/"New York Post"