Rząd rozdaje bilety warte tysiące za darmo. Opozycja krytykuje, "kosztem ludzkiej skóry"

Jedna z ostatnich inicjatyw, którą uruchomił austriacki rząd wzbudza ogromne kontrowersje. W ramach promocji Austriacy mogą otrzymać darmowy roczny bilet uprawniający do bezpłatnego dostępu do wszystkich środków transportu publicznego.

Austria. Darmowy transport publiczny w zamian za tatuaż

Inicjatywa z pewnością jest ciekawa, zwłaszcza że z podobnych biletów regularnie korzysta około 250 tysięcy osób, a jego koszt to niemal 1100 euro. Nie wszystkim spodobał się jednak warunek, który trzeba spełnić, żeby otrzymać bilet. Konieczne będzie bowiem wytatuowanie sobie na ciele wzoru karty Klimaticket.

Pomysł zapoczątkowała minister transportu i posłanka Zielonych Leonore Gewessler. Polityk zaproponowała to rozwiązanie podczas festiwalu na rzecz zmian klimatycznych. Każdy, kto pojawi się na imprezie, może skorzystać z oferty i wytatuować sobie przepustkę z własnym kodem i serią symboli. Jednak darmowy bilet mogą otrzymać tylko trzy osoby na każdym festiwalu. Obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Pomysł spotkał się z krytyką

Austriacki rząd przekazał, że do tej pory na skorzystanie z "promocji" zdecydowało się dziewięć osób - po trzy na każdej z trzech imprez, które zostały do tej pory zorganizowane. Nie jest jasne, czy inicjatywa będzie kontynuowana. Zwłaszcza że rządowa kampania spotkała się ze znaczną krytyką. Głosy niezadowolenia pojawiały się głównie ze strony politycznych przeciwników. Opozycja zarzuciła rządzącym reklamę kosztem ludzkiej skóry.

Krytycznych słów nie brakuje też wśród internautów. "To jest takie złe, o mój Boże. Kto wymyślił tak głupią akcję", "za żadne pieniądze nie dam sobie tego wytatuować", "wy naprawdę to robicie?", "nigdy w życiu, co za głupi pomysł" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

RadioZET.pl