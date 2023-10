Seksafera w szkole. 25-letnia nauczycielka zażądała tego od 16-latka

Rikki Lynn Laughlin została oskarżona m.in. o posiadanie dziecięcej pornografii, manipulowanie świadkiem i dowodami, usiłowanie gwałtu i dostarczanie materiałów pornograficznych nieletniemu. O szczegółach poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Maries w stanie Missouri.

Według śledczych 25-letnia nauczycielka edukacji specjalnej nagabywała ucznia do kontaktów seksualnych. 16-latek jednak się wahał i szukał wymówek, aby się z nią nie kontaktować - poinformował serwis Lawandcrime.com.

Seks afera w szkole. Nauczycielka oskarżona o próbę gwałtu na uczniu

Nauczycielka i uczeń zaczęli kontaktować się ze sobą na początku tego roku szkolnego przez aplikację Snapchat i mieli całować się w klasie. 16-latek powiedział detektywom, że po tym wydarzeniu "sprawy potoczyły się zbyt szybko". Nauczycielka zażądała od chłopaka nagich zdjęć. Przesyłała mu również swoje roznegliżowane fotografie i film, na którym używa wibratora.

Uczeń miał dostarczyć 25-latce to, o co prosiła. Jednak w pewnym momencie Laughlin poprosiła go, aby usunął te materiały, bo o ich romansie zaczęli plotkować w szkole i z tego powodu może pójść do więzienia. Mimo to uczeń zachował część zdjęć od kobiety i pokazał je śledczym.

14 października Laughlin rzekomo zaprosiła 16-latka do swojego domu na seks, gdy jej męża nie było w ich mieście. Jednak chłopiec szukał wykrętów, aby nie skorzystać z zaproszenia. Wówczas sprawa trafiła do organów ścigania.

Jak swoje zachowanie tłumaczyła nauczycielka? Podczas przesłuchania powiedziała, że nie wiedziała o tym, że chłopak jest nieletni. Potwierdziła, że to ona zainicjowała kontakt pomiędzy nimi. Policjanci w jej telefonie znaleźli trzy materiały pornograficzne, które były podobne do tych, które opisywał 16-latek.

Pierwsza rozprawa sądowa zaplanowana jest na 16 listopada. Nauczycielka została wysłana na miesięczny urlop z powodu postawionych zarzutów. Miejscowe władze oświatowe podkreśliły, że sprawę traktują wyjątkowo poważnie.

Źródło: Radio ZET/Lawandcrime.com

