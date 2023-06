Śmierć Anastazji. Greckie media opublikowały nowe nagranie. "To podejrzany 32-latek"

Ciało 27-letniej Anastazji znaleziono w niedzielę na wyspie Kos. Polka zaginęła w poniedziałek wieczorem 12 czerwca. Według greckich mediów ostatnią osobą, która ją widziała, był 32-latek z Bangladeszu. Ciało 27-letniej Polki znaleziono 18 czerwca, około kilometra od domu mężczyzny i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki - czytamy.

Początkowo miejscowa policja zatrzymała pięciu mężczyzn, których w dniu zaginięcia spotkała Anastazja. 27-latka była pijana, więc jeden z nich miał zaproponować, że podwiezie ją motocyklem w miejsce, gdzie umówiła się ze swoim chłopakiem.

27-letnia Anastazja nie żyje. Nowe nagranie z monitoringu

Po przesłuchaniu czterech mężczyzn wypuszczono. Głównym podejrzanym pozostał 32-latek z Bangladeszu. Grecki serwis Protothema.gr podał, że mężczyzna zaczął zaprzeczać sam sobie. Początkowo twierdził, że uprawiał z Polką seks za jej zgodą, po czym stwierdził, że takie zdarzenie nie miało miejsca. Wiele wskazuje też na to, że planował ucieczkę z kraju.

- U aresztowanego mężczyzny znaleziono bilet lotniczy do Włoch z datą wylotu na dzień po zaginięciu 27-latki - zaznacza grecki portal. Policja uważa, że mężczyzna chciał uciec za granicę - dodano.

Pojawiło się również nagranie z monitoringu w markecie, w którym dwa dni po zaginięciu Anastazji podejrzany wypłacił gotówkę z międzynarodowej firmy przekazującej pieniądze. Grecka telewizja Mega podała, że przelewu dokonano najprawdopodobniej z Kuwejtu. 32-latek miał poprosić o sprzedanie mu biletu lotniczego za granicę, ale sprzedawca odpowiedział, że to niemożliwe.

- (32-latek - red.) miał tłumaczyć śledczym, że chciał lecieć do siostry, która spodziewa się dziecka, ale ani jego krewni, ani współlokatorzy nic o tym nie wiedzieli, więc to było w stu procentach spontaniczne - mówi dziennikarz Panagiotis Zouzounis w rozmowie z “Faktem”. Jak informował portal Ethnos, 32-letni obywatel Bangladeszu miał na szyi i dłoniach zadrapania. On sam miał przekonywać śledczych, że to "pozostałości po wypadku". 32-latek ma zostać przesłuchany w poniedziałek.

fot. Mega TV/32-latek z Bangladeszu

Nagranie z monitoringu

Dziennikarze ustalili też, że tego samego dnia wieczorem nagrała go kamera w okolicy jego domu. 32-latek miał być spanikowany.

W sprawie śmierci 27-letniej Anastazji śledztwo ma wszcząć prokuratura we Wrocławiu. Natomiast premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska zwróci się do Grecji o przekazanie domniemanego sprawcy, aby został osądzony w naszym kraju.

Kluczowe fakty ws. śmierci Polki w Grecji

Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki.

Zwłoki zostały znalezione około godz. 19 czasu lokalnego, kilometr od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję i 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki. Ciało dziewczyny było zawinięte w worek, przykryte gałęziami - podał grecki portal in.gr.

Mężczyzna z Bangladeszu był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem. W ostatnich dniach poszukiwania policji skupiły się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. W mieszkaniu mężczyzny śledczy znaleźli DNA Anastazji. Zaginiona Polka mieszkała w Grecji ze swoim chłopakiem, który również jest Polakiem.

RadioZET.pl/Ethnos.gr/ Protothema.gr/"Fakt"/PAP