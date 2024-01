"Smutni samurajowie mogą umrzeć". Rosja eskaluje kolejny konflikt?

Dmitrij Miedwiediew, obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, słynie z kontrowersyjnych i agresywnych wypowiedzi w stosunku do innych państw i mocarstw. Tym razem odniósł się do Japonii, z którą Rosja nie ma najlepszych stosunków.

Rosja eskaluje konflikt z Japonią? Ostre słowa Miedwiediewa

W poniedziałek premier Japonii Fumio Kishida powiedział w parlamencie, że chciałby, aby jego kraj zawarł traktat pokojowy z Rosją. - Japonia pozostaje mocno zaangażowana w kurs, którego celem jest rozwiązanie kwestii terytorialnej i zawarcie traktatu pokojowego - powiedział.

Wspomniana przez Kishidę kwestia terytorialna dotyczy sporu o Wyspy Kurylskie, który trwa od końca II wojny światowej - wówczas cały archipelag został przyłączony do Związku Radzieckiego, a Japonia rości sobie prawa do kontroli nad wyspami Iturup, Kunashir, Shikotan i grupą małych niezamieszkanych wysp.

"Smutni samurajowie mogą umrzeć"

Miedwiediew skomentował pomysł japońskiego premiera. "No cóż, nikt nie jest przeciwny traktatowi pokojowemu z założeniem, że tzw. kwestia terytorialna jest zamknięta zgodnie z rosyjską konstytucją na zawsze" - napisał. Dodał też, że na Kremlu "nikt nie przejmuje się odczuciami narodu japońskiego w odniesieniu do terytoriów północnych". "To nie są terytoria sporne, a Rosja" - stwierdził.

Później jego narracja zmieniła się na zdecydowanie bardziej agresywną. "Smutni samurajowie mogą umrzeć w tradycyjnym japońskim stylu. Niech sobie zrobią seppuku, jeśli oczywiście starczy im odwagi. Bo przecież o wiele przyjemniej jest namiętnie całować Amerykanów, całkowicie wymazując z pamięci Hiroszimę i Nagasaki" - napisał Miedwiediew.

Jednocześnie polityk zapowiedział, że Rosja zaangażuje się w obecność na Wyspach Kurylskich. Pisał m.in. o rozmieszczeniu tam nowej broni - nie sprecyzował jednak, jaką konkretnie broń miał na myśli, ani kiedy miałaby ona trafić na Daleki Wschód.

Źródło: Radio ZET/Interia/polsatnews.pl