Szokująca kłótnia o miejsca w kinie. Nie żyje jedna osoba

Do tragedii, o której poinformował m.in. "New York Post", doszło w niedzielę wieczorem w jednym z kin w mieście Albuquerque w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Michael Tenorio wybrał się tam na seans ze swoją żoną. Z uwagi na duże obłożenie, kasjer nie mógł im sprzedać biletów na miejsca obok siebie, a jedynie na fotele nr 8 i 11.

USA. Awantura o miejsca w kinie. Nie żyje jedna osoba

Pracownik zasugerował jednak, by poprosili parę siedzącą na miejscach 9 i 10 o przesunięcie się o jeden fotel. Nie wiedział, że wywoła to dramatyczną w skutkach awanturę. Micheal i jego małżonka starli się bowiem, z 19-letnim Enrique Padillą i jego dziewczyną.

Nie wiadomo, co dokładnie sprawiło, że wymiana zdań szybko przerodziła się w kłótnię między mężczyznami. Najpierw doszło do utarczki słownej, potem 19-latek rzucił popcornem w żonę 52-latka. Ten w rewanżu przycisnął go do ściany. Doszło do szarpaniny, która skończyła się wystrzałem z broni. Kula śmiertelnie raniła Michaela, który zginął na miejscu.

W kinie włączył się alarm, a widzowie natychmiast wybiegli z sali. Przerażony Padilla uciekł wyjściem awaryjnym, ale wkrótce znaleziono go ukrywającego się w pobliskich zaroślach. Miał ranę postrzałową brzucha, przez co trafił do szpitala, gdzie pilnują go policjanci.

Śledczy będą teraz wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia, m.in. jak właściwie doszło do wystrzału z pistoletu. Padilla po opuszczeniu szpitala ma natomiast usłyszeć zarzut zabójstwa.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/New York Post