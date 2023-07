Tragiczna śmierć 7-latki. Do koszmaru doszło przy placu zabaw

Brytyjskie media donoszą o tragicznym wypadku, do którego doszło w mieście Walsall w Anglii. Sprawa jest jeszcze bardziej szokująca, ponieważ zarówno sprawcą jak i ofiarą są w tym wypadku osoby nieletnie. Do samego zdarzenia doszło w pobliżu placu zabaw.

14-latek śmiertelnie potrącił 7-latkę

Z doniesień "Daily Mail" wynika, że 14-letni chłopiec miał, jadąc na motocyklu, potrącić 7-letnią dziewczynkę, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. 7-latka trafiła pod opiekę medyków, niestety, mimo wysiłków, jej życia nie udało się uratować.

Funkcjonariusze dotarli już do 14-letniego sprawcy, który trafił do aresztu. Służby apelują teraz do mieszkańców o pomoc w odszukaniu motocykla szosowego, którym jechał chłopiec. Wiadomo jedynie, że jednoślad był czarno-niebieski, mundurowi nie znają jednak marki i modelu pojazdu.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

- To absolutnie tragiczne wydarzenie, które doprowadziło do śmierci niewinnego dziecka. Nadal musimy odzyskać motocykl i wiem, że ktoś z lokalnej społeczności wie, gdzie on się znajduje. Potrzebuję, aby ta społeczność się zebrała i współpracowała. Tu nie chodzi o ochronę ludzi, tu chodzi o robienie właściwych rzeczy - powiedział detektyw Paul Huges z jednostki dochodzeniowej ds. poważnych wypadków.

Jednocześnie detektyw zachęcił każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia do kontaktu z policją. - To rozdzierająca serce sytuacja, przez którą nie powinna przechodzić żadna rodzina - powiedział.

RadioZET.pl/"Daily Mail"