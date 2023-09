Zagadkowe zaginięcie Gabrieli z Polski w Wielkiej Brytanii. Nowe fakty szokują

26-letnia Gabriela K. zaginęła 31 sierpnia. Nie wróciła z pracy do domu. Dzień później sprawę zgłoszono na policję. Brytyjscy śledczy przekazali, że kobieta po raz ostatni widziana była w sklepie przy Fosse Road North około godz. 23:30 31 sierpnia, gdzie kupiła jedzenie i napoje.

O zaginięciu 26-latki informowała także policja z Giżycka. Przekazano, że Polka przebywała na terenie Wielkiej Brytanii od 5 lat.

Gabriela z Polski zaginęła w Wielkiej Brytanii. Aresztowany 30-latek nie żyje

Brytyjska policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę. Jak podaje BBC, został on aresztowany pod zarzutem morderstwa. Nie odpowie jednak za zbrodnię. W środę rano znaleziono go nieprzytomnego w celi i stwierdzono zgon.

1 września po południu przy Ratby Lane w Leicester znaleziono czerwone auto marki Audi A1 należące do Gabrieli K. Insp. Laura Sanderson z brytyjskiej policji informowała wówczas, że miejsce, w którym znaleziono samochód, może być kluczem do odnalezienia 26-latki. Poszukiwania prowadzone były w rejonie Newtown Linford Lane. Funkcjonariusze apelowali o zgłaszanie się do świadków, którzy przebywali tam około 14:20 w piątek i mogli widzieć auto Polki zaparkowane na poboczu.

Policja w Leicestershire poinformowała, że w środę, 6 września po południu w lesie w rejonie Groby Pool na zachód od miasta znaleziono ciało. Choć formalna identyfikacja jeszcze nie nastąpiła, funkcjonariusze uważają, że to zaginiona 26-latka. Służby przypuszczają, że Polka i zatrzymany mężczyzna się znali.