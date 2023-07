Zaginiony miał być przetrzymywany przez matkę. "Zrobiła z niego seks-niewolnika"

Na początku tygodnia media obiegła informacja z amerykańskiego stanu Teksas, gdzie 25-letni Rudy Fairas został odnaleziony po ośmiu latach. Ostatni raz widziano go w 2015 roku, gdy był jeszcze nastolatkiem.

Do jednego ze szpitali trafił 25-letni mężczyzna, w którym matka Rudy'iego rozpoznała swojego syna. Tabloid "The New York Post", powołując się na lokalne media, poinformował, że bezdomny został znaleziony nieprzytomny przy jednym z kościołów. Świadkowie wezwali pogotowie, przez co w porę uratowano 25-latka. Miał na całym ciele rany i siniaki oraz krew we włosach.

W mediach królowały wypowiedzi matki odnalezionego mężczyzny, która mówiła, że jej syn jest w bardzo złej kondycji psychicznej i fizycznej. Jednocześnie była bardzo szczęśliwa i wdzięczna za to, że udało się go odnaleźć.

Odnaleziony po 8 latach mężczyzna był przetrzymywany przez matkę?

Jednak w czwartek w tej sprawie pojawił się jeszcze jeden, przerażający watek. Działacz społeczny, podpisywany w mediach jako Quantell X, zdradził, że chłopiec nigdy nie zaginął, a przez niemal dekadę miał być przetrzymywany przez własną matkę, która znęcała się nad nim psychicznie i fizycznie. Chłopak miał być też wykorzystywany seksualnie.

- Kazała mu odgrywać rolę ojca, powiedziała mu, że musi być mężem. Zrobiła z niego seks-niewolnika - mówił Quantell X, cytowany przez "The Mirror". Twierdził, że dramatyczne szczegóły swojego zaginięcia opisał sam Rudy Farias podczas rozmowy ze śledczymi.

"The Mirror" podaje też relacje sąsiadów i krewnych, którzy od lat byli podejrzliwi w stosunku do matki chłopca. - Gdzieś w naszych sercach zawsze wiedzieliśmy, że tak naprawdę nie zaginął - powiedziała kuzynka chłopca Cassandra Lopez. Twierdziła też, że ich babcia miała go widzieć i rozmawiać z nim po rzekomym zaginięciu.

