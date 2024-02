Zaskakujące słowa o Polsce. "Jedna z potęg militarnych NATO"

Estoński eurodeputowany Riho Terras - cytowany przez Polską Agencję Prasową - zwrócił uwagę na to, że przez ostatnie lata polskie rządy ciężko pracowały, aby znacząco zwiększyć zdolności obronne kraju. W rezultacie wydatki na obronę wzrosły prawie dwukrotnie, do 3,8 proc. PKB, co stanowi około 30 mld euro rocznie.

B. dowódca armii estońskiej: Polska jedną z potęg militarnych NATO

- Rozwijają się we wszystkich kierunkach, przygotowując się do samoobrony. Te liczby robią na nas oczywiście wrażenie. Polska na pewno się zmieni i jest już jedną z najsilniejszych potęg militarnych w NATO. Jeśli wszystko, co zaplanowano, zostanie zrealizowane, polska armia będzie większa niż niemiecka, francuska, brytyjska i włoska razem wzięte - podkreślił były dowódca Sił Obronnych Estonii.

Emerytowany generał pochwalił Warszawę za zakupy prowadzone w różnych krajach świata. - Jeśli nie uda im się czegoś dostać w USA, zamówią to w Korei Południowej, tworząc konkurencję. Amerykanie będą się starali, aby sprzedać więcej Polakom - zauważył.

- Polska jest z pewnością jedną z gwarancji bezpieczeństwa NATO w sytuacji, gdy raz po raz słyszymy sygnały ze Stanów Zjednoczonych, że Amerykanie nie są zbyt skłonni do zaangażowania. Nikt nie może winić Polski za to, że nie inwestuje w obronę narodową - powiedział polityk.

Trump i jego niepokojące słowa ws. NATO

Terras skomentował w ten sposób niedawną wypowiedź Donalda Trumpa, podważającą zobowiązanie do obrony niektórych z sojuszników. Przypomnijmy, że były prezydent USA (2016-2020) i czołowy kandydat Republikanów na ten urząd w wyborach w 2024 roku zaszokował ostatnio międzynarodową opinię publiczną słowami, które wypowiedział podczas wiecu w Karolinie Południowej.

Trump zagroził, że gdy ponownie zostanie głową państwa, to nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Zasugerował nawet, że "zachęcałby" Rosjan, żeby "zrobili, co chcą" z takimi państwami.

Źródło: Radio ZET/PAP