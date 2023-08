Zbiorowy gwałt przy wieży Eiffla. Pięciu mężczyzn napadło na turystkę

Do tragedii miało dojść w nocy z 26 na 27 lipca na Polach Marsowych w pobliżu wieży Eiffla w Paryżu. Jak podał "Le Parisien", 27-latka z Meksyku została zaatakowana, a następnie zgwałcona przez pięciu mężczyzn.

Paryż. Turystka zgwałcona w pobliżu wieży Eiffla

Agencja AFP poinformowała, że poszkodowana złożyła zawiadomienie na policję dopiero w poniedziałek, 31 lipca. Na komisariacie towarzyszyli jej przedstawiciele meksykańskiej ambasady, którzy zaangażowali się w sprawę. Policja zatrzymała dwóch z pięciu potencjalnych sprawców, ale we wtorek zostali oni wypuszczeni z aresztu. Służby nie ujawniły powodów takiej decyzji, ale zapewniły, że śledztwo cały czas jest w toku.

Historia ta ponownie wywołała we Francji burzliwą dyskusję na temat bezpieczeństwa, zwłaszcza kobiet, w dużych miastach. Na burmistrz stolicy Anne Hidalgo rośnie presja, by podjęła decyzję o zamknięciu Pół Marsowych na noc. W przeciwieństwie bowiem do większości paryskich parków, ten czynny jest całą dobę. Warto podkreślić, że Pola będą odgrywały kluczową rolę w trakcie zaplanowanych na lato 2024 roku letnich igrzysk olimpijskich.

Nie była to też pierwsza napaść seksualna w tym miejscu. Lokalne media przypominają historię dwóch sióstr z Brazylii, które w lutym były molestowane na Polach przez dwóch mężczyzn. Z kolei we wrześniu zgwałcono tam turystkę z Kanady.

- Ile napaści i gwałtów spodziewa się mer Paryża Anne Hidalgo, zanim zgodzi się zamknąć na noc Pola Marsowe, żeby paryżanie i turyści byli bezpieczni? - pytała w mediach społecznościowych burmistrz 7. dystryktu paryskiego Rachida Dati.

RadioZET.pl/Le Parisien/AFP/Daily Mail