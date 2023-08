Martwego 25-latka znalazła pod koniec lipca w starym spichlerzu niedaleko Lipska grupa amatorów fotografii. Mężczyzna był nagi, zakneblowany, z rękami związanymi z tyłu. Ciało było w trudno dostępnym miejscu, w zalanym w szybie windowym.

Policja badała hipotezę morderstwa. Od kilku tygodni szukano tam śladów, które mógł pozostawić sprawca. W akcji brały udział psy tropiące i nurkowie. Śledztwo potoczyło się jednak w nowym kierunku. Prokuratura uważa, że mogło dojść do nieumyślnego spowodowania śmierci.

Śmierć 25-latka. "Bild": to mógł być tragiczny finał seksualnej zabawy

Jak pisze “Bild”, śledczy uważają, że mężczyzna prawdopodobnie zmarł czasie zabaw seksualnych. Za tą wersją przemawia fakt, że nie znaleziono dowodów na to, że został zamordowany, a sposób w jaki go związano był charakterystyczny. “Nie jest to niczym niezwykłym w bondage (praktyka seksualna, polegająca na krępowaniu jednego z partnerów za jego zgodą - red.) i sado-maso" - czytamy.

Policja zidentyfikowała ofiarę po charakterystycznych tatuażach. Okazało się, że jest to 25-letni pracownik seksualny. Śledczy zakładają, że coś poszło nie tak, a drugi mężczyzna, korzystający z usług 25-latka, spanikował i uciekł.