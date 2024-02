Kolejny protest rolników w Toruniu. Zablokują najważniejsze drogi

To już kolejna taka sytuacja w ostatnich tygodniach. Poprzedni protest odbył się w piątek 9 lutego. Wtedy rolnicy głównie spowalniali ruch na wylotówkach z Torunia. Tym razem jednak działania mają być nieco bardziej stanowcze. Miejscami przewiduje się niemal całkowitą blokadę najważniejszych skrzyżowań. Według zapowiedzi akcja rozpocznie się we wtorek 20 lutego we wczesnych godzinach porannych i potrwa dwie doby. Kierowcy powinni więc spodziewać się utrudnień nawet do czwartku.

Rolnicy skupią się na drogach w podtoruńskich miejscowościach. Informacje przekazali już do lokalnych władz. - Celem zgromadzenia, jak napisano w zawiadomieniu do urzędu, jest pokazanie niezadowolenia z WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) oraz polityki klimatycznej prowadzonej przez UE - przekazał Urząd Gminy Lubicz. - Zapewne pojawią się zmiany dotyczące kursów MZK czy wywozu śmieci, ale w tej chwili jeszcze nie mamy szczegółów. Prosimy o śledzenie komunikatów, a także stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Protest rolników w Toruniu. Gdzie spodziewać się blokady?

- Do tej pory wpłynęło jedno zgłoszenie, dotyczy ono DK91, w którym rolnicy informują, że będą tak jak ostatnio, 9 lutego, przemieszczać się na trasie z Łysomic w kierunku Torunia aż do ronda turbinowego przy ulicach Grudziądzka/Celnicza. Protest ma trwać 24 godziny od 20 lutego od godz. 1:00 do godz. 1:00 dnia 21 lutego. Zgłoszono, że w akcji może wziąć około 700 uczestników - przekazał Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.

Wokół Torunia 48-godzinna blokada ma objąć:

DK 15 na odcinku od Gronowa do skrzyżowania z DW 552 w Grębocinie

DK 80 i DK 10 przy skrzyżowaniu z DW 552 i ul. Mostową w Lubiczu Dolnym

DK 80 na skrzyżowaniu z DW 546 w Złejwsi Wielkiej

DK 80 przy wjeździe na autostradę A1

DW 551 na skrzyżowaniu z DP 1601C i 1543C w Dąbrowie Chełmińskiej

Toruński magistrat przewiduje całkowitą blokadę dróg z uwzględnieniem korytarzy życia.