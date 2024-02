Tyle kosztuje pobyt na izbie wytrzeźwień. Dużo czy mało?

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do izby wytrzeźwień mogą zostać przewiezione osoby nietrzeźwe, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy. Izba wytrzeźwień to też rozwiązanie w sytuacji, gdy nietrzeźwa osoba zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. Jeśli w danej miejscowości nie ma izby wytrzeźwień, osobę taką odprowadza się do jednostki policji, co również wiąże się z opłatami.

Na izbie wytrzeźwień zatrzymany śpi na twardej pryczy, dostaje też ubranie zastępcze, koc, ręcznik, mydło. Może również liczyć na opiekę pielęgniarki lub ratownika medycznego. Na czas pobytu na izbie wytrzeźwień traci własne pieniądze, buty i telefon.

Ile kosztuje izba wytrzeźwień w 2024 roku?

– 437,81 zł wynosi po waloryzacji maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, w placówce lub w jednostce policji – wynika z opublikowanego we wtorek w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra zdrowia z 31 stycznia 2024 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce policji.

To stawka maksymalna, co oznacza, że gminy mają prawo ustalić niższy próg, jednak w praktyce rzadko do tego dochodzi. Pobyt na izbie wytrzeźwień w 2023 roku kosztował maksymalnie 393,1 złotych, to zatem spora podwyżka.