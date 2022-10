Duża zmiana pogody w sobotę. "Może utrzymać się do końca października"

Pogoda na sobotę 22 października zmieni się znacząco względem ostatnich dni. Polska jest na skraju rozległego układu niżowego, a z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Dodatkowo na południowym wschodzie w drugiej połowie dnia zaznaczy się również wpływ płytkiego niżu. W zachodniej Polsce lokalnie mogą wystąpić burze.

Duża zmiana pogody w sobotę. Chwilowy koniec z przymrozkami

Oznacza to ponowne ocieplenie w Polsce. Temperatury wzrosną od 13 st. Celsjusza na północnym wschodzie do 16 st. C w centrum kraju i nawet 18 st. C na Podkarpaciu. Jak wskazuje serwis dobrapogoda24.pl takie ocieplenie ma szansę utrzymać się co najmniej do końca października.

Ociepleniu towarzyszyć będzie częściowe lub duże zachmurzenie w przeważającej części Polski. Miejscowo możliwe będą opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunkiem południowo-zachodnim i zachodnim. Wysoko w Karpatach osiągnie w porywach do 60 km/h.

