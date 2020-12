Pogoda w sylwestra będzie kształtowana przez rozległy układ niżowy z ośrodkami nad południową Skandynawią, Morzem Północnym, Niderlandami oraz Węgrami. Krańce południowo-wschodnie Polski są w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, a początkowo w centrum kraju zaznaczy się wpływ rozmywającego się frontu okluzji. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 994 hPa i będzie rosło.

Jaka pogoda w sylwestra w czwartek 31 grudnia?

W sylwestra zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie okresowe rozpogodzenia. Lokalnie na północy opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na wschodzie oraz południowym wschodzie deszcz lub deszcz ze śniegiem.

W Bieszczadach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Początkowo miejscami mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 3-4 stopni Celsjusza na zachodzie, nad morzem oraz na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie wschodni i północno-wschodni, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich i południowych.

Noc sylwestrowa

W nocy na południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a prognozowana tam suma opadów około 10 mm, w górach do 15 mm. W Bieszczadach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Liczne mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, miejscami również marznące.

Temperatura minimalna od minus 10 do minus 8 stopni w kotlinach górskich, od minus 4 do 0 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jedynie nad morzem oraz na południowym wschodzie od 1 do 2 stopni. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich, miejscami zmienny.

