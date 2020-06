Po trzech miesiącach przerwy wznowiony zostaje pasażerski międzynarodowy ruch lotniczy - do i z Polski. Początkowo pierwsze loty do naszego kraju na dziś zapowiedziały Wizz Air, Air France i KLM, plany nieco się jednak zmieniły, a to za sprawą opublikowanego we wtorek wieczorem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ruchu lotniczego. Rząd w ostatniej chwili wprowadził zakaz wykonywania lotów z/do kilku krajów: Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Szwecji oraz Portugalii.