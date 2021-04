Rozbiła się kolejna Tesla prowadzona przez autopilota. Zginęły dwie osoby

Śmiertelny wypadek z udziałem samochodu Tesla. Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) poinformował, że służby prowadzą dochodzenie w sprawie kraksy Tesli w Teksasie z minionej soboty.

Lokalna policja przekazała, że na fotelu kierowcy nikt nie siedział w momencie wypadku. Maszyna zapaliła się po wypadku, pasażerowie nie mieli szans.

Teksas. Wypadek samochodu Tesla bez kierowcy. Zginęły dwie osoby

Dzień po wypadku dyrektor generalny i założyciel Tesli Elon Musk napisał na Twitterze do grona ponad 50 milionów obserwujących, że sterowane autopilotem samochody gwarantują 10 razy mniejsze szanse na wypadek niż typowy pojazd prowadzony przez człowieka.

Reuters podaje, że autopilot działał w co najmniej trzech pojazdach Tesli, których wypadki doprowadziły do śmierci pasażerów począwszy od 2016 r. Firma radzi kierowcom, by mimo włączonego autopilota trzymali ręce na kierownicy.

