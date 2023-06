800 plus przełożone? „Złożymy poprawkę do budżetu”

800 plus jest coraz bliżej – rząd przyjął już projekt ustawy podwyższającej świadczenie z 500 zł do 800 zł od 1 stycznia 2024. Opozycja chciała, żeby z waloryzacją nie czekać tak długo: Donald Tusk proponował, żeby 800 plus wprowadzić już 1 czerwca, na Dzień Dziecka. PiS tę inicjatywę odrzuciło, ale czas na drugą rundę: tym razem KO będzie się starać ustalić datę wdrożenia podwyżki na 1 lipca 2023.

800 plus od lipca? Opozycja chce zmienić ustawę

Podwyżka 500 plus do 800 zł została co prawda zapowiedziana na styczeń 2024 roku, zgodnie z zapisami projektu ustawy większe pieniądze mają zacząć trafiać do rodziców dopiero w lutym – z wyrównaniem od początku roku. Opozycja zagłosuje „za”, jednak będzie starać się, żeby waloryzację przeprowadzić znacznie wcześniej – już za kilka dni.

- To jest po pierwsze kiełbasa wyborcza, a po drugie Koalicja Obywatelska już dawno powiedziała: sprawdzam - stwierdził Budka w Polsat News - To jest zwykła waloryzacja, która należy się przy wszelkiego rodzaju świadczeniach, złożyliśmy projekt ustawy w Sejmie, on oczywiście trafił do zamrażarki, a dziś Kaczyński odkrywa Amerykę – dodał polityk. Budka odniósł się do przedłożonych wcześniej przepisów, mających wprowadzić waloryzację od 1 czerwca.

- Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mówili, że nie da się zmienić budżetu w czasie roku budżetowego – przypomniał Budka, tłumacząc jaką „wymówkę” miał rząd, żeby nie głosować nad zgłoszoną przez opozycję poprawką. - I co zrobili? Przedłożyli nowelizację budżetu bez 800 plus - zaznaczył Budka.

- To powiemy drugi raz sprawdzam. Otóż przy pracach nad zmianami w budżecie, który zapoczątkował rząd PiS, również złożymy taką poprawkę - zapowiedział szef klubu KO. Według polityka poprawka zakłada wprowadzenie 800 plus od 1 lipca, z ewentualnym wyrównaniem.

- To jest przede wszystkim pokazanie, czy rząd PiS tylko mówi i próbuje zastawić na wyborców swego rodzaju pułapkę, czy też ma dobre intencje. Podejrzewam, że to pierwsze, więc Kaczyński nie zgodzi się na waloryzację świadczenia 500 plus od 1 lipca - powiedział szef klubu KO.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

RadioZET.pl/Polsat News/PAP