- Szczególne dziecko PiS, chronione, prowadzone, pobłażane, dochodzi do najwyższej funkcji w państwie i robi to, co – tak wychowany w cieplarnianych warunkach pupil – robi – mówi o prezesie NIK Marianie Banasiu, dzisiejszy Gość Radia ZET Marek Sawicki

Jego zdaniem prezes jest „od co najmniej 10 lat zestresowany”. - Pełniąc tak ważne funkcje, a nie będąc do nich przygotowanym, to tylko idiota może się nie stresować – uważa polityk PSL. Sawickiego dziwi, że NIK potrzebował aż roku, by zbadać i opublikować raport, że premier złamał prawo przy organizacji tzw. wyborów kopertowych, bo już w 2020 opozycja i wielu prawników mówiło, że to jednoznaczne. - Banaś zostawił sobie jeszcze mały prztyczek, że owszem, składam doniesienie do prokuratury na Pocztę Polską i PWPW, ale nie będę składał na premiera. Niech się zastanowi, bo ja, Marian Banaś, najpierw chronię swoją rodzinę i interesy, a przy okazji zrobię i coś dla państwa – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

"Mamy 2 systemy prawne: dla obywateli i dla rządzących"

Marek Sawicki uważa, że prokuratura nie rozpocznie śledztwa ws. Mateusza Morawieckiego, „a ws. Poczty Polskiej i PWPW być może będzie prowadzone, ale na jakimś etapie umorzone”. - Mamy niesamowitą ochronę dla funkcjonariuszy publicznych PiS. Jest duża bezkarność władzy publicznej. Mamy 2 równoległe systemy prawne: jeden dla obywateli, a drugi dla rządzących – ocenia Gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o opozycję, która żąda dymisji premiera po publikacji raportu, polityk PSL odpowiada, że „opozycja ciągle krzyczy i tak, jak te małe pieski podgryza”. - Ale trzeba sobie jasno powiedzieć: PiS ma zdecydowaną większość, ponad 240 głosów w Sejmie i będą tym dysponować do 2023 roku – mówi Marek Sawicki. Jego zdaniem partie koalicyjne doskonale w Zjednoczonej Prawicy wiedzą, że nikt nie da im więcej, niż Jarosław Kaczyński „i mimo, że będą się krzywić i grymasić, to i tak będą go wspierać”.

