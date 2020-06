Burze z gradem zagrażają dziś aż w 10 województwach. Najgroźniej będzie w rejonie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego (przy granicy z Niemcami) i dolnośląskiego (przy granicach z Niemcami i Czechami). IMGW wydało dla kilku powiatów ostrzeżenia drugiego stopnia.

Miało to swoje odzwierciedlenie w intensywnych opadach deszczu, które już dziś w nocy dały się we znaki na zachodzie.

Gdzie jest burza? Zagrożenia aż do późnej nocy

W Gorzowie Wielkopolskim w 2 godziny spadło 66 milimetrów deszczu. Komórka burzowa, która to spowodowała powoli przemieszcza się w kierunku powiatów myśliborskiego i gryfickiego

- informuje IMGW.

Alerty drugiego stopnia dotyczą powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i gryfińskiego. Zagrożenie potrwa co najmniej do godz. 3 w nocy. Powieje intensywnie – do 80 km/godz.

fot. screen Pogodynka.pl

Instytut wydał też ostrzeżenie niższego, pierwszego stopnia. Obowiązują we wszystkich województwach na południu (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie), do tego południowe powiaty województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i południowo-zachodnie powiaty wielkopolskiego. Może spaść od 20 do 30 mm deszczu, a miejscami również grad.

Bieżącą sytuację burzową przedstawili też Polscy Łowcy Burz.

Ostrzeżenia niższego stopnia wydano od godz. 14, potrwają do 1 w nocy. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

radioZET.pl/Pogodynka.pl