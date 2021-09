Drastyczna zmiana pogody w Polsce. Temperatura spadnie nawet o 10 stopni

Prognoza pogody na ostatnie dni września początkowo była bardziej optymistyczna. Niestety pogoda długoterminowa się zmieni. W ciągu kilku następnych dni Polska znajdzie się pod wpływem wiru niżowego przemieszczającego się w stronę Europy Środkowej. Będzie on skutkował obniżeniem temperatury.

"Wraz z frontami atmosferycznymi przyniesie chmury, deszcz, burze i napływ chłodnych mas powietrza polarnego. W ciągu kilku dni temperatura znacznie spadnie, a maksymalna obniży się o 5-10 stopni Celsjusza" - informują synoptycy TVN Meteo.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Temperatura obniży się o 10 stopni Celsjusza

Jak podaje IMGW, w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będzie wciąż ciepło, a gdzieniegdzie gorąco. Termometry pokażą od 17 do 20 st. na zachodzie i północy, a na pozostałym obszarze od 21 do 25 st. Najcieplej będzie na Podkarpaciu - do 26 st. Od Pomorza przez centrum po Śląsk i Małopolskę spodziewane są burze.

Pierwsze oznaki zbliżającego się ochłodzenia odczujemy w piątek. Tego dnia temperatura wyniesie od 17 do 20 st. Najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie słupki rtęci pokażą około 14 st. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na północy możliwe są burze.

Prognoza pogody na weekend

Jeszcze chłodniej będzie w weekend. Jak podaje TVN Meteo, w sobotę termometry pokażą od 14 st. na Podlasiu do 18 na Podkarpaciu. W niedzielę temperatura będzie oscylować już między 13 st. na Suwalszczyźnie a 16 na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zapomnimy o letniej aurze, a z szafy trzeba będzie wyjąć cieplejsze kurtki i płaszcze.

Jak informują Fanipogody.pl, coraz chłodniejsza masa powietrza zacznie napływać nad Polskę z północy już w sobotę 18 września. "Okolice 20 września to już chłód w całej wschodniej części Polski. Temperatury nocami i o poranku spadać będą lokalnie nawet poniżej zera. W górach i na terenach podgórskich mróz jest niemal pewny" - czytamy.

