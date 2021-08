Afrykański żar znowu uderzy w Polsce. Na termometrach ponad 30 st. Celsjusza

Pogoda długoterminowa. Ochłodzenie, jakie przyszło wraz z początkiem sierpnia, wcale nie oznacza końca upałów w Polsce. W najbliższych dniach czeka nas jeszcze umiarkowana pogoda, ale pod koniec tygodnia ponownie uderzą afrykańskie upały. Z wielu analiz wynika, że upały utrzymają się nawet do drugiej połowy sierpnia.

Rozpoczynający się tydzień to mieszanka słońca, chmur, deszczu i burz - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według IMGW poniedziałek będzie dość pogodny, z większym zachmurzeniem i przelotnym deszczem tylko na północy i wschodzie kraju. "Temperatura maksymalna od 21 stopni C, 22 na północy kraju i w Małopolsce do 25 stopni C na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, w rejonach podgórskich od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni" - czytamy w synoptycznej prognozie na ten tydzień.

Pogoda długoterminowa. Afrykański żar znowu w Polsce. Kiedy wrócą upały?

Zachmurzenie wzrośnie we wtorek i w środę. Na północy, na wschodzie i w centrum kraju przelotnie popada, ale też zagrzmi. "W burzach opady deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni C, 22 na północy do 26 stopni C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h" - zapowiadają synoptycy. Noce będą umiarkowanie ciepłe, z temperaturą od 11 do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w dolinach górskich.

"W czwartek i piątek możemy liczyć na poprawę pogody, więcej słońca. Należy jednak podejść do tej obietnicy z dużym dystansem, jak zwykle do prognoz na kilka dni do przodu" - podkreśla IMGW.

Według portalu FaniPogody.pl, "zwrotnikowe powietrze, które wleje się do Polski miałoby przynieść upał trwający w kraju przez wiele dni". Portal nie ma wątpliwości, że zmiany w pogodzie zaczną być odczuwalne w czwartek 12 sierpnia, kiedy to na zachód kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze z południowego zachodu.

Na termometrach ponad 30 st. Celsjusza. Duży kontrast termiczny nad Polską

- Już w piątek na zachodzie kraju zrobi się bardzo gorąco. Temperatury w Wielkopolsce, czy na Ziemi Lubuskiej dochodziły będą do 32 stopni Celsjusza. Śmiało można napisać o pierwszym dniu z upałem w Polsce - przekonują FaniPogody.pl.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

- Gorące, zwrotnikowe powietrze wleje się przede wszystkim do południowej części kraju. Tutaj w weekend temperatury miałyby być naprawdę wysokie. Sobota to upał do 33-34 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę na duży kontrast termiczny nad krajem. Podczas, gdy upał panował będzie na południowym wschodzie, na północy i zachodzie temperatury mogą być nawet o kilkanaście stopni niższe. Na granicy dwóch skrajnych mas powietrza może dochodzić do rozwoju silnych burz w weekend - czytamy.

Według portalu "jeszcze wyższe temperatury panować będą w niedzielę 15 sierpnia. Wtedy na słupkach rtęci w południowo wschodniej Polsce ujrzelibyśmy nawet 35-36 stopni powyżej zera".

Z kolei jak podaje IMGW, dalsze ocieplenie możliwe będzie w sobotę i w niedzielę, ale też przelotne opady deszczu i burze. "Temperatura maksymalna od 23, 25 stopni C na północy i zachodzie do 29, 30 stopni C na południu. Cieplejsze też będą noce, od 13 do 19 stopni C. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h" - prognozuje IMGW.

RadioZET.pl/ PAP Autorka: Agnieszka Ziemska/ FaniPogody.pl