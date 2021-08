Pogoda długoterminowa na kolejny tydzień sierpnia została opracowana przez synoptyków IMGW. Od wtorku czeka nas zdecydowane ochłodzenie. Na pogodę w Polsce będą wpływać niże znad Bałtyku i Skandynawii. ''Jest szansa, że napływ chłodniejszego powietrza znad Atlantyku pozwoli nam odpocząć od gwałtownych burz i nawalnych opadów deszczu'' - zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w Polsce. Od wtorku gwałtowne ochłodzenie

W nocy z 16 na 17 sierpnia do Polski wkroczy chłodny front atmosferyczny. We wtorek (17 sierpnia) zimna masa powietrza sprawi, że temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich około 15 stopni. Bliskość niżu znad Bałtyku i południowej Skandynawii spowoduje z kolei, że zachodni wiatr będzie porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny.

Środa (18 sierpnia) zapowiada się nieco pogodniej, ale na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a nad morzem nawet z burze. Nadal będzie chłodno, od 16-18 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 stopni Celsjusza na południu.

W czwartek (19 sierpnia) na niebie pojawi się więcej słońca. Przelotny deszcz wystąpi już tylko na wybrzeżu. Temperatura wyniesie od 18 stopni na północy do 24 stopni Celsjusza na południu.

W piątek i sobotę (20 i 21 sierpnia) utrzyma się podział na chłodniejszą północ i cieplejsze południe. Jeśli pogoda rozwinie się według prognoz IMGW, w weekend najcieplej będzie na Podkarpaciu, do 24-25 stopni Celsjusza.

Oglądaj

RadioZET.pl/IMGW