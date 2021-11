Zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach nawet 10 stopni na minusie

Pogoda długoterminowa. Jak prognozuje IMGW, od 29 listopada do 5 grudnia będzie pochmurno z opadami śniegu, śniegu z deszczem, lokalnie deszczu. Przejściowo silniejszy wiatr, najsilniej powieje na Pomorzu, gdzie porywy osiągną nawet do 90 km/h. W końcu tygodnia na Podhalu minimalnie około -10°C. Trudne warunki na drogach.

Poniedziałek 29 listopada będzie pochmurny z opadami śniegu, lokalnie śniegu z deszczem. Na Pomorzu Wschodnim może przybyć do 10 cm śniegu. Temperatura wyniesie od 0 do 5 stopni Celsjusza, jedynie na Podhalu około -1. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu i zachodu i będzie na ogół umiarkowany i porywisty, jedynie na wybrzeżu silniejszy, w porywach do 90 km/h. IMGW ostrzega kierowców przed śliskimi drogami.

Pogoda długoterminowa. Na termometrach nawet -10 stopni

We wtorek 30 listopada nadal pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem, lokalnie opadami deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od -1 do 4 stopni, nad morzem miejscami około 6. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 80 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h. Powodował będzie zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie. Drogi będą śliskie - ostrzega IMGW.

W środę 1 grudnia napłynie cieplejsze powietrze, ale nadal będzie pochmurno. Na wschodzie i północy wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie opady deszczu. Maksymalnie do 9 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Silniej powieje na zachodzie oraz na wybrzeżu, do 80 km/h. W górach miejscami mogą wystąpić zamiecie śnieżne.

W czwartek przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. W całym kraju temperatura dodatnia, maksymalnie od 1 do 6 stopni. Na Pomorzu porywy do 90 km/h.

W piątek ponownie napłynie chłodniejsze powietrze, lokalnie pojawią się opady śniegu lub śniegu z deszczem, na Podkarpaciu przejściowo opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Rano miejscami niewielki przymrozek, w dzień do 4 stopni na południu kraju. Na Pomorzu południowo-zachodni wiatr w porywach do 60 km/h,

Koniec tygodnia przyniesie opady śniegu. Najchłodniej będzie na Podhalu, tam spadki temperatury nawet do -10 stopni, w dzień maksymalnie od -1 do 3.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP