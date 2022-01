Pogoda na dziś. W poniedziałek wraca zima. Spadnie śnieg, pojawi się mróz

W poniedziałek 10 stycznia odczujemy pierwsze oznaki kilkudniowego ochłodzenia. Temperatura w ciągu dnia spadnie do -5 stopni Celsjusza. Słabe opady śniegu możliwe są praktycznie w całym kraju – prognozuje IMGW.

Pogoda w Polsce będzie kształtowana przez wyż znad Finlandii. Synoptycy IMGW zapowiadają, że od poniedziałku 10 stycznia do Polski zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze, które będzie odczuwalne głównie we wschodniej połowie kraju. Łagodna zima z niewielkimi temperaturami dodatnimi w słońcu podczas dnia i minusowymi w nocy utrzyma się do czwartku. Pod koniec tygodnia spodziewane jest ocieplenie.

Pogoda na dziś - poniedziałek 10 stycznia

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej słabe opady śniegu możliwe są praktycznie w całym kraju. – Na południu Polski, szczególnie w rejonach podgórskich, prognozujemy opady śniegu, które lokalnie mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 3 centymetry. Na krańcach zachodnich możliwy będzie także deszcz ze śniegiem – powiedziała synoptyk Małgorzata Tomczuk.

W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -5 stopni Celsjusza w dolinach karpackich, -4 na Suwalszczyźnie, -2 stopni na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, minus -1 w centrum, do 2 stopni na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

W nocy z poniedziałku na wtorek opady śniegu wystąpią przede wszystkim na południu kraju. Najwięcej białego puchu spadnie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 6 centymetrów. Słabe opady śniegu możliwe są także we wschodniej połowie kraju. Temperatura minimalna od -11 stopni w kotlinach górskich, -9 na północnym wschodzie, w centrum -6 stopni do 2-3 stopni mrozu nad morzem.

RadioZET.pl/IMGW/PAP