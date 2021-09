Pogoda na niedzielę 26 września. Synoptycy potwierdzają, że nad Polskę wróciło ocieplenie, po wielu dniach z chłodem i zachmurzeniem, które przeważały w mijającym tygodniu.

Wprawdzie jeszcze w niedzielę rano można spodziewać się zachmurzenia dużego i lokalnych mgieł, ograniczających widoczność do dwustu metrów. Po wschodzie słońca termometry wskażą od 8 do 10 stopni na wschodzie do 16-18 stopni C. na południowym zachodzie.

"Nigdzie nie przewidujemy opadów deszczu"

Według Anny Woźniak, z każdą godziną zachmurzenie będzie mniejsze, a temperatura szybko wzrośnie. - Po pochmurnym poranku nastąpią stopniowe rozpogodzenia. W południe więcej chmur spodziewamy się tylko w okolicach Gdańska. Temperatura maksymalna w dzień to od 15 stopni Celsjusza na wschodzie, 19 w centrum, do 24 stopni C. na południowym zachodzie. W tę niedzielę nigdzie nie przewidujemy opadów deszczu - powiedziała dla PAP Woźniak.

Synoptyczka dodała, że będzie wiał też słaby wiatr, początkowo z kierunków północnych, a następnie wschodnich i południowo-wschodnich.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik