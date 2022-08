Duża zmiana w pogodzie we wrześniu. Niże i fronty przyniosą intensywne zjawiska

Pogoda we wrześniu przyniesie ochłodzenie. Nie znaczy to jednak, że nie będzie już cieplejszych dni. Termometry wskażą miejscami 26 st. C. Nadejdą też wilgotne niże i fronty atmosferyczne, za sprawą których nad Polską mogą przejść ulewy i burze.

Pogoda na przełomie lata i jesieni przyniesie zarówno cieplejsze dni, jak i dużo chłodu. Długoterminowa prognoza na wrzesień - oparta o model GFS - pokazuje, że temperatury będą niższe niż w sierpniu.

1 września niemal w całym kraju termometry wskażą 19-20 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu - około 23 st. C, a najchłodniej na Podhalu, gdzie słupek rtęci nie przekroczy 14 st. C.

Pogoda długoterminowa na wrzesień

W niedzielę, w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę i centrum kraju, po Lubelszczyznę temperatura wyniesie 23 st. C. Chłodno zrobi się na północnym-wschodzie, tam między 15-16 st. C oraz na południu, gdzie termometry wskażą 18-19 st. C.

Powiew lata odczujemy w poniedziałek. W południowej Polsce temperatury wyniosą 25 st. C, a miejscami nawet 26 st. C. Chłodno będzie na północnym-wschodzie. W woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, a także na Suwalszczyźnie tylko 18-19 st. C.

fot. IMGW/Średnia temperatura maksymalna

Według IMGW cały tydzień od 5 do 11 września upłynie pod znakiem umiarkowanej temperatury. Średnia temperatura maksymalna ma wynieść od 19 st. C na północy do 22-23 st. C na południu, z wyjątkiem Podhala, gdzie będzie chłodniej - zaledwie 17 st. C.

Dwa kolejne tygodnie do 2 października to już początek chłodniejszej aury. Średnia maksymalna temperatura w większości regionów spadnie do 16-17 st. C.

fot. IMGW/Średnia temperatura minimalna

Prognoza opadów przewiduje, że początek września będzie bardzo suchy. Pojawią się tylko przelotne, niewielkie opady. Dopiero, gdy do Polski napłyną cieplejsze masy powietrza w kolejnych dniach oraz nastanie okres wilgotnych niżów i frontów atmosferycznych, powróci deszczowa aura. Pod koniec miesiąca znów opady mają osłabnąć.

