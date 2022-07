Pogoda. Piekielna fala upałów zalewa Polskę. IMGW wydaje czerwone ostrzeżenia

We wtorek 19 lipca fala upałów, z którą zmaga się południe Europy, dotrze do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. W niektórych powiatach termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. Alerty IMGW obowiązują do czwartku.

Pogoda za sprawą afrykańskiego żaru może być groźna. Fala upałów da się we znaki mieszkańcom pięciu województw, dla których synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia trzeciego stopnia. W wielu powiatach obowiązują również alerty drugiego i pierwszego stopnia.

Fala upałów w Polsce. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do czwartku

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i czwartek od 30 do 34 stopni, w środę od 33 do 36 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 stopni, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 do 22 stopni" – najwyższy stopień alertów takiej lub podobnej treści wydano dla województw:

lubuskiego;

wielkopolskiego, poza powiatem kolskim;

zachodniopomorskiego, dla powiatów południowych;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów zachodnich;

dolnośląskiego, dla powiatów północnych.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla części powiatów sąsiednich województw:

dolnośląskiego,

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

opolskiego,

zachodnich powiatów mazowieckiego i śląskiego.

Alert pierwszego stopnia będzie obowiązywać w powiatach kotliny Kłodzkiej: kłodzkim i ząbkowickim. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść tam od 30 do 32 stopni Celsjusza. Wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia obowiązywać będą od południa we wtorek aż do wieczora w czwartek. Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach zostaną wydane alerty dla kolejnych regionów.

