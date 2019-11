Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem i opadami deszczu, które przy przymrozkach mogą powodować niebezpieczeństwo na drogach i chodnikach.

Ostrzeżenie I stopnia przed wiatrem wydano dla mieszkańców woj. dolnośląskiego. Ten sam stopień, ale przy opadach deszczu, dotyczy mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Alerty wchodzą w życie od północy 23 listopada.

Mróz i wiatr już dziś wieczorem

Już dziś wieczorem na wschodzie kraju temperatury spadną do kilku stopni poniżej "zera". Termometry wskażą od -4 st. C na wschodzie i Pomorzu po 7 st. C. w Kotlinie Kłodzkiej. Powieje z umiarkowaną siłą, za to zdecydowanie silniej na Przedgórzu Sudeckim (120 km/godz.) i Tatrach (80 km/godz.).

RadioZET.pl/pogodynka.pl