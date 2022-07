Rewolucyjna zmiana pogody, takiej ulewy nie było już dawno. Możliwe podtopienia

W weekend czeka nas prawdziwie rewolucyjna zmiana pogody. Do naszego kraju wkracza pochmurny i deszczowy niż, który przyniesie bardzo intensywne opady deszczu i burze. IMGW już zapowiada, że możliwe będą alerty pierwszego i drugiego stopnia, a groźna pogoda może spowodować liczne podtopienia i zalania.

W piątek 29 lipca zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowej części kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Na obszarze od Dolnego Śląska po Małopolskę możliwe burze. Na południu kraju prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C, 22°C na krańcach północnych i w obszarach podgórskich do 28°C na zachodzie i południu oraz 29°C na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Rewolucyjna zmiana pogody. Silne ulewy, możliwe zalania i podtopienia

W nocy z piątku na sobotę na północy kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum i na południu opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze i tam suma opadów do 15 mm, lokalnie około 20 mm. Temperatura minimalna od 9°C na północnym wschodzie, około 15°C w centrum, do 17°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

fot. WX Charts

W sobotę 30 lipca na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a lokalnie także z burzami. Suma opadów w południowej części kraju od 15 mm do 25 mm, lokalnie od Śląska przez Małopolskę po Ziemię Świętokrzyską do 40 mm. Temperatura maksymalna od 18°C na południowym zachodzie do 24°C w centrum i 29°C na wschodzie Podkarpacia, lokalnie w kotlinach sudeckich od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę intensywne opady deszczu (do 50 mm) mogą wystąpić od Dolnego Śląska przez centrum kraju po dzielnice wschodnie.

W niedzielę przewaga zachmurzenia dużego, opady deszczu, na wschodzie i południu o silnym natężeniu. Na północnym zachodzie i zachodzie przeważnie pogodnie. Temperatura od 16°C, 17°C na wschodzie i południu do 26°C, 27°C na zachodzie.

Synoptycy podkreślają, że modele są bardzo dynamiczne i do weekendu sytuacja może jeszcze ulec zmianie, tj. może zmienić się obszar występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych, głównie opadów deszczu. Wiele wskazuje jednak na to, że mapa ostrzeżeń obejmie niemal całą Polskę poza woj. podkarpackim, lubelskim i pomorskim.

RadioZET.pl/ IMGW/ TVN Meteo