Fatalna prognoza na kolejne dni. Możliwe nawet alerty II stopnia

Pogoda w ostatnim tygodniu lipca daleka jest od wymarzonej. Szczególnie narzekać mogą urlopowicze, którzy zaplanowali wyjazd na ten weekend. Pogoda ma się popsuć już w piątek, a w sobotę niebezpieczne zjawiska osiągną apogeum.

Pogoda na kolejne dni i weekend. Wróci deszcz i nawałnice

IMGW informuje, że nad Europą dominował będzie rozległy wyż z głównymi centrami nad Morzem Północnym oraz nad Skandynawią. Północny wschód kontynentu znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej z frontami atmosferycznymi, a południe Europy będzie w rozległym obszarze nieznacznie obniżonego ciśnienia.

Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Morza Północnego, jedynie przejściowo na północy kraju zaznaczy się obecność zatoki niżowej. Z zachodu napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Zobacz także: Gdzie jest burza i deszcz? Mapa burzowa i radar dla Polski na żywo

W czwartek w całym kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, na północy i na Podhalu okresami duże i tam miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie na północy mogą wystąpić burze. Temperatura wyniesie od 19 do 20 st. Celsjusza na krańcach północnych, około 25 st. w centrum, do 27 na zachodzie i południu.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, w południowej części kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a na krańcach południowych również burz. Temperatura wyniesie od 20 do 22 st. na krańcach północnych i w obszarach podgórskich, około 27 w centrum, do 30 st. na zachodzie. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h.

To właśnie na piątek IMGW wydał prognozę ostrzeżeń przed burzami. Mogą one obowiązywać w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Najgorsza pogoda ma być w sobotę. Pierwszy dzień weekendu ma minąć pod znakiem burz i intensywnych opadów. Instytut prognozuje wydanie alertów drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Z kolei pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnym deszczem mają dotyczyć województw: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Alertami pierwszego stopnia IMGW planuje objąć województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

W niedzielę ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu mogą obowiązywać w Mazowieckiem, Łódzkiem i Świętokrzyskiem. Z kolei alerty I stopnia mogą dotyczyć województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i małopolskiego.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo/PAP