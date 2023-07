IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Dziś groźny nie tylko upał. Złe wieści w prognozie

Fala upałów przetacza się przez Polskę. Według danych IMGW w sobotę 15 lipca termometry maksymalnie wskazały 35,4 stopni na stacjach synoptycznych w Słubicach w woj. lubuskim i 35,5 stopni na stacjach telemetrycznych w Wielichowie w woj. wielkopolskim. – W niedzielę centrum upałów przesunie się na wschód kraju. Od zachodu do Polski wkroczy front atmosferyczny – przekazała Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

– Od zachodu na wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny ze strefą opadów i burz, w czasie których może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest w pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i województwo śląskie. Najwięcej słońca będzie na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni nad morzem, około 30 na zachodzie, do 35 stopni na Mazowszu – powiedziała Ilona Śmigrocka.

W nocy z niedzieli na poniedziałek front z zanikającymi burzami i opadami przesunie się na wschód kraju. Popadać może w centrum i na południu Polski. Na zachodzie zacznie się rozpogadzać. Termometry wskażą od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu, 18 w centrum kraju, do 20 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Do Polski suną burze. IMGW wydał nowe alerty

Żółte alerty pogodowe w związku z burzami z gradem wydano dla dziewięciu regionów. Niebezpieczne zjawiska pogodowe spodziewane są w części województw:

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

mazowieckiego;

lubelskiego;

łódzkiego;

świętokrzyskiego;

małopolskiego;

śląskiego;

opolskiego.

fot. IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami

16 lipca najcieplej będzie na Mazowszu, gdzie termometry mogą wskazać do 35 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: myśliborskim, choszczeńskim, drawskim, szczecineckim;

pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia;

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim;

podlaskim;

mazowieckim;

lubelskim;

świętokrzyskim;

łódzkim;

wielkopolskim;

lubuskim;

dolnośląskim, poza południowymi powiatami;

opolskim;

śląskim, z wyjątkiem powiatu żywieckiego;

małopolskim, z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego;

podkarpackim, z wyjątkiem powiatów leskiego i bieszczadzkiego.

fot. IMGW

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Z kolei ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

RadioZET.pl/IMGW