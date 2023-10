Pogoda na Wszystkich Świętych. Synoptycy nie mają dobrych wieści

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu. W nocy z piątku na sobotę mocno popada na południowym wschodzie Polski, ulewne deszcze spodziewane są zwłaszcza na południu Lubelszczyzny. Wysoko w górach spadnie śnieg - przekazał PAP Michał Ogrodnik, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Strefa najbardziej intensywnych opadów przesunie się z Małopolski i Podkarpacia nad południową część Lubelszczyzny. Na pozostałym obszarze kraju opady będą na ogół chwilowe i słabe.

"W sobotę na południu i na północy kraju mogą pojawić się większe przejaśnienia, poza tym nadal sporo chmur i miejscami przelotny deszcz" - przekazał IMGW. W niedzielę będzie nieco cieplej i więcej przejaśnień. Jeszcze cieplej zrobi się w poniedziałek i wtorek. Termometry pokażą nawet do 20 st. Celsjusza na południowym wschodzie.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Będzie deszczowo

A co z pogodą na Wszystkich Świętych? Niestety, aura znów pozostawi wiele do życzenia. Pierwszy listopada w całym kraju będzie deszczowy, a na Suwalszczyźnie może pojawić się deszcz ze śniegiem. - Na groby przyda się parasol lub przeciwdeszczowa kurtka z kapturem - radził rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Synoptyk powiedział PAP, że według najnowszych prognoz w środę, 1 listopada, wróci do Polski deszczowa pogoda. - Na północy trochę się ochłodzi, bo już nie będzie tam wartości dwucyfrowych temperatury - wyjaśnił.

Na Suwalszczyźnie będzie 6 stopni, na Warmii i Mazurach 7 stopni. Na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego termometry pokażą od 6 do 8 stopni. W centralnej i południowej Polsce będzie cieplej, od 10 do 14 stopni.

2 listopada nie będzie lepiej. "W środę i czwartek już w całym kraju chłodniej, niemal wszędzie pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna w środę od 6 do 8 st. Celsjusza na północy kraju do 12-14 w centrum i na południu, a w czwartek od 10 na północy do 15 na południu" - poinformował IMGW.