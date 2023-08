Pogoda coraz groźniejsza. Alerty w większości kraju, IMGW ostrzega

Upalna pogoda nie daje za wygraną. Na mapach przedstawionych przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW widać, że już w czwartek o poranku temperatury przekroczyły w centralnej Polsce 21 stopni Celsjusza. Najchłodniej było nad morzem – około 15 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 31-32 na wschodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich – ok. 22-26 stopnie, oraz nad samym morzem – ok. 20-23 stopnie.

Najbliższa noc znów będzie tropikalna. W piątek (18.08) cały czas będzie nam doskwierał upał – na wschodzie do 32 stopni, a na zachodzie do 27-28 stopni.

Burze i upały. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla południowej części kraju oraz alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla południowo zachodniej części kraju. Żar będzie się lał z nieba w ośmiu województwach:

wielkopolskim (w powiatach kolskim i tureckim);

kujawsko-pomorskim (w powiatach wschodnich);

warmińsko-mazurskim (poza powiatami północno-zachodnimi);

podlaskim;

mazowieckim (poza powiatem szydłowieckim);

lubelskim;

łódzkim (w powiatach północnych);

podkarpackim (poza powiatami północno-zachodnimi, zachodnimi i południowymi).

W czwartek burze występować będą już od rana w strefie od Wielkopolski, przez Kujawy po rejon Żuław. Na tym obszarze wyładowaniom nie będą towarzyszyć gwałtowne zjawiska. W godzinach popołudniowych i wieczornych kolejne burze zaczną tworzyć się na południowym zachodzie oraz krańcach wschodnich Polski. "Tutaj mogą mieć gwałtowniejszy przebieg" – ostrzega profil "Burza-Alert-IMGW". Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

wielkopolskim;

lubuskim;

dolnośląskim;

opolskim;

lubelskim.

Już w nocy z czwartku na piątek burze będą występowały praktycznie w całej Polsce. – Mogą być niebezpieczne ze względu na opady deszczu – powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Prognoza pogody na weekend

W weekend upał trochę zelżeje, ale wciąż na wschodzie kraju – a w niedzielę też na południu i w centrum – słupki rtęci w termometrach sięgną ok. 31 stopni. Natomiast na zachodzie temperatura wzrośnie do 25-29 stopni. – Sobota będzie spokojniejsza w całej zachodniej i centralnej części kraju – tam bez burz. Natomiast w niedzielę znowu burzowo będzie praktycznie w całym kraju – przekazał Walijewski.

Rzecznik IMGW zaapelował, żeby chronić się przed upałami: zamykać okna i zaciągać zasłony w ciągu dnia, a otwierać dopiero po zachodzie słońca. Przypomniał, żeby pić dużo wody. – Przyjmuje się, że to 35 ml na kilogram masy ciała, a w upały jeszcze trzeba do tego dodać 1 litr – dodał.

– Nie zapominajmy też o zwierzętach, one też potrzebują ochrony przed upałem. Zapewnijmy im miskę ze świeżą, czystą wodą. Przenieśmy budę w miejsce ocienione lub wpuśćmy do chłodnego pomieszczenia – powiedział.

RadioZET.pl/IMGW