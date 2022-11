Nadchodzi wyż Erik znad Rosji. Namiesza w pogodzie

Pogoda nie poprawi się w najbliższym czasie. Prognozy długoterminowe mówią, że do Polski nadciągnie znad Rosji wyż Erik, który sprawi, że początek grudnia będzie chłodny. Pojawią się całodobowe mrozy. Opadów będzie niewiele, miejscami spadnie śnieg, śnieg z deszczem i mżawka, niekiedy marznąca.

IMGW ostrzega, że drogi i chodniki okresami będą śliskie z powodu oblodzenia mokrej nawierzchni przy spadku temperatury poniżej 0 st. C lub też za sprawą marznącego deszczu i mżawki powodujących gołoledź.

Pogoda długoterminowa na początek grudnia

Prognoza długoterminowa IMGW przewiduje, że od poniedziałku do środy nocą i w godzinach porannych lokalnie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna kształtować się będzie od -7 st. C w rejonach podgórskich do 3 st. C na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku.

Od czwartku do soboty zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie. W sobotę na północy kraju może padać słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na wybrzeżu, a maksymalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku.

Niedziela będzie pochmurna z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Nad ranem temperatura powietrza kształtować się będzie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na południu kraju, a w południe od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

Natomiast portal Dobrapogoda24.pl w swojej prognozie wskazuje, że trend ochłodzenia w Polsce, w trakcie pierwszej połowy grudnia, ma przeważać. Od około 2 grudnia czeka nas powrót mrozów przez całą dobę na coraz większym obszarze kraju. Niewykluczone, że działanie wyżu znad Rosji będą chwilami blokować strefy frontowe przychodzące do Polski z zachodu lub południa. Wówczas możliwy jest chwilowy wzrost temperatury.

