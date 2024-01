Prawdziwy atak zimy w Polsce. Śnieżyce konwekcyjne, temperatura mocno w dół [MAPY]

IMGW poinformował, że poniedziałek będzie pochmurny i wystąpią gęste opady śniegu. Tylko lokalnie w centrum Polski spadnie deszcz ze śniegiem. Na północy pokrywa śnieżna wzrośnie o 5-10 cm, a w nocy w niektórych miejscach temperatura spadnie do -15 st. C.

Prognoza pogody na poniedziałek

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 do 1 st. C. na przeważającym obszarze kraju, chłodniej będzie zaś na południu (-2 do -4 st. C.), natomiast cieplej nad morzem i na zachodzie, tj. 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 65 km/h z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu maksymalna jego prędkość wyniesie zaś 90 km/h. Wysoko w Sudetach w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 75 km/h, w Tatrach zaś 85 km/h. Miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od -15 st. C. na północnym wschodzie, -13 do -12 na wschodzie i obszarach podgórskich, na zachodzie -4, zaś nad morzem -3, -2 st. C. Wiatr osiągnie w porywach do 60-70 km/h, a na Wybrzeżu do 90 km/h.

Śnieżyce konwekcyjne nad Polską

Ścierające się ze sobą masy powietrza sprawiają, że nad Polską pojawiają się chmury konwekcyjne, które przynoszą śnieg, czasami krupę śnieżną i grad. Opady mogą występować nawet kilkadziesiąt razy w ciągu doby, a w przerwach możliwe są niewielkie przejaśnienia. W związku z tym warunki drogowe są bardzo niebezpieczne i zalecana jest wzmożona ostrożność, przede wszystkim w związku z ograniczoną widocznością.

Ci, którzy nie mogą doczekać się ocieplenia, będą musieli wytrzymać do końcówki stycznia. Wtedy w całej Polsce temperatura ma wskazywać wartości dodatnie, a w niektórych miejscach nawet 10 st. C. Ocieplenie będzie jednak chwilowe.

