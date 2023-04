Rudolf zmieni pogodę w kwietniu. Nowa prognoza długoterminowa

Pogodę w weekend będzie kształtował Rudolf, czyli układ niżowy z frontami atmosferycznymi. Nie zabraknie opadów deszczu, lokalnych burz, a w górach śnieżyc. Nadchodzący tydzień zapowiada się stosunkowo ciepło, ale będą również chłodniejsze dni, zwłaszcza na północy kraju.

Rudolf zmieni pogodę w kwietniu

W piątek deszcz pojawia się głównie na zachodzie i południu kraju. Z kolei wysoko w górach - głównie w Sudetach i w Tatrach - spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry wskazują od 11 do 18 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę (14 i 15 kwietnia) będzie na ogół ciepła z opadami deszczu, tylko lokalnie w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do minus 1 stopnia.

Jak informuje IMGW, od soboty do poniedziałku okresami będzie padać deszcz, a na południu w sobotę wystąpią burze. Będzie jednak dość ciepło – nawet 15-16 stopni Celsjusza. Powiew chłodnego powietrza odczują za to mieszkańcy północy Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie tam do 7-11 stopni.

Pogoda długoterminowa

Według prognozy długoterminowej od wtorku 18 kwietnia Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Zachmurzenie będzie przeważnie małe, a słabe i przelotne opady deszczu mogą się pojawić wyłącznie na południu i zachodzie kraju.

Będzie cieplej – 19 i 20 kwietnia temperatura wzrośnie nawet do 17 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem i we wtorek 18 kwietnia na zachodzie kraju chłodniej – od 7 do 11 stopni. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prognozują przymrozków. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, momentami porywisty.

