Takiego weekendu tego lata jeszcze nie było. Prognozy i mapy są złowieszcze

Prognozy na najbliższe dni niestety nie są zbyt optymistyczne. Wiele wskazuje na to, że ochłodzenie, deszcz i burze nie tylko nadal będą nam towarzyszyć, ale przybiorą na sile. To konsekwencja niżu genueńskiego, który niebawem dotrze do Polski z południa Europy. Czego dokładnie możemy się spodziewać?

Niż ulokuje się nad Polską w okolicach najbliższego weekendu (4-6 sierpnia). "Silne ulewy mogą spowodować w krótkim czasie akumulacje opadów powyżej 100 mm, prowadząc do podtopień, zalań, a nawet punktowych powodzi błyskawicznych. Dodatkowo niewykluczone są burze, które mogą okazać się gwałtowne" - piszą FaniPogody.pl.

Prognoza. Ostre załamanie pogody i najzimniejszy weekend lata

Według aktualnych analiz IMGW groźne burze spodziewane są w piątek 4 sierpnia głównie w woj. podkarpackim. Region ten będzie objęty ostrzeżeniami także w sobotę. W innych miejscach, szczególnie na Mazowszu, w woj. świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim i śląskim, prognozowane są intensywne opady deszczu.

"Przed nami prawdopodobnie silne ulewy, które wystąpią pomiędzy 4-7 sierpnia 2023 roku" - informują FaniPogody.pl. "Szczególnie na południu, południowym wschodzie i wschodzie, w ciepłym sektorze niżu mogą rozwinąć się burze, które miejscami okażą się gwałtowne" - czytamy.

Nadchodzący weekend może być ponadto najzimniejszym tego lata. Serwis Twojapogoda.pl podaje, że w dniach 5-6 sierpnia dojdzie do ostrego załamania pogody. Temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni. W sobotę na południu i wschodzie może spaść nawet 30-50 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, co oznacza lokalne podtopienia dróg i zabudowań.

W niedzielę poza obfitymi opadami deszczu i zachmurzeniem będzie porywiście wiać. Na termometrach zaobserwujemy spore spadki. "W najcieplejszym momencie dnia w większości regionów kraju termometry wskażą zaledwie około 15 stopni. Będzie nawet o 10 stopni mniej niż powinno o tej porze roku. Aura będzie przypominać jesień" - podaje Twojapogoda.pl.

RadioZET.pl/ IMGW/ Fanipogody.pl/ Twojapogoda.pl